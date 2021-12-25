Son dakika gündem: Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu; 12 kişinin yaralandığı kaza kamerada (2)- Yeniden - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsü, tarlaya devrildi. Sürücü ve 11 yolcunun yaralandığı kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, yolun sağındaki bariyere çarparak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Kasım Çalışkan ile yolcular Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taş (58) ve Songül Yaz (61) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 12 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedaviye alındı.

Otobüs yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi. KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otobüsün seyir halindeyken yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Kazım Çalışkan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.