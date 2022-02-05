Üye Girişi
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

05.02.2022 15:25
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında vefat eden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın cenazesi toprağa verildi.

Akpınar'ın naaşı, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından, Gemlik ilçesindeki Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Akpınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, askeri yetkililer, çok sayıda emniyet personeli, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Tabutu bir süre polisler tarafından omuzlarda taşınan Akpınar'ın cenazesi, Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden sorumlu 2. sınıf emniyet müdürü Engin Akpınar, 23 Ocak'ta kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Beyin kanaması, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement