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Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

04.02.2022 15:35
Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre BURSA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

BURSA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilip tedaviye alınan Akpınar, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.2'nci sınıf emniyet müdürü olan Engin Akpınar için yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenmesi bekleniyor.


Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Beyin kanaması, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika


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