Son dakika gündem: BURSA Kaza yapan alkollü TIR şoförü, olay yerinden kaçmak istedi O anlar kamerada - Son Dakika

Kaza yapan alkollü TIR şoförü, olay yerinden kaçmak istedi: O anlar kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki kazada alkollü TIR şoförü, panelvan araca çarpmasının ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bir jandarma personeli ise TIR'ın kapısına tutunarak şoförün kaçmasını önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 16 SPC 10 plakalı TIR, 06 HA 4802 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrasında S.K., TIR ile birlikte manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmayan şoförün, TIR ile yaptığı ani manevralar tehlikeye neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma personeli ise, TIR'ın kapısına tutunarak şoförü durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 40-50 metre ilerleyen TIR, jandarma personelinin gayretiyle durduruldu.

123 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde TIR şoförü S.K.'nın 123 promil alkollü olduğu belirlendi. S.K. ise, olay yerinden kaçmadığını, yolu açmak için TIR'ı hareket ettirdiğini öne sürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR şoförünün olay yerinden kaçma teşebbüsü ve jandarmanın gayreti, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.