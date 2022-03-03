Son dakika gündem: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

03.03.2022 22:25
Son dakika gündem: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta, örgüte yeni eleman temin ettikleri, internet üzerinden örgütsel toplantı yaptıkları ve örgüte ait evleri finanse ettikleri öne sürülen 4 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından operasyon genişletilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta 9 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, alınan ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen ve aktif olarak FETÖ'nün güncel yapılanması faaliyetlerinde bulunan 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilere ait adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement