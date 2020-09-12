Son dakika gündem: BURSA Motosikletin otomobile çarpması kamerada 2 yaralı - Son Dakika

Motosikletin otomobile çarpması kamerada: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet önüne çıkan otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosiketteki iki genç yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Alihan A.(18) yönetimindeki 16 AIN 932 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halindeyken manevra yapan sürücü Bakan K. (31) yönetimindeki 16 ACL 205 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan arkadaşı Enes A.(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.