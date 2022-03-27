Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN

27.03.2022 09:18

Bir son dakika haberine göre BÜYÜKADA'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı.

BÜYÜKADA'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelinde saat 15.15 sıralarında elektrik panolarından dumanlar çıkmaya başladı. Otelde kalanlar tahliye edilirken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN
Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN
Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN - Son Dakika
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