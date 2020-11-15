Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

15.11.2020 00:12
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.


- İstanbul
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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