Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 5 yaralı
15.11.2020 00:12
Gelen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 68 ABJ 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyere ardından da karşı şeritten gelen 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Cüneyt Mağ'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazaya karışan 3 otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
- İstanbul
Son Dakika İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam