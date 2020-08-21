Son dakika gündem: Büyükşehir, Balbey'de durak ceplerini düzenliyor

Son dakika gündem haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki durakta düzenleme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki durakta düzenleme çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik akışına engel teşkil eden toplu taşıma ceplerini düzenliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan durak cebinde düzenleme yaptı. Çalışmalar kapsamında durak yanında bulunan taksi bekleme alanı da 30 metre doğuya kaydırılarak trafik düzeni ve güvenliği sağlandı. UKOME Genel Kurulu Kararı ile uygun bulunan düzenleme projesi sayesinde otobüslerin durak cebine girişleri kolaylaşacak. Çalışmalar sonunda, durak önünde otobüslerin yığılması engellenecek. Trafikte oluşan araç kuyrukları önlenerek trafik akışının rahatlaması planlanıyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:43

Kaynak: İHA

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