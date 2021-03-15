Son dakika gündem: Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesine "Hasta Yakını Misafirhanesi" yapacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesine "Hasta Yakını Misafirhanesi" yapacak

15.03.2021 18:47
Son dakika gündem: Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesine

Son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde de 5 yıldızlı otel konforunda yapacakları "Hasta Yakını Misafirhanesi"nin ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde de 5 yıldızlı otel konforunda yapacakları "Hasta Yakını Misafirhanesi"nin ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin Orta Anadolu'nun sağlık üssü konumunda olduğunu ve sağlık kuruluşlarının da başarılarıyla adından söz ettirdiğini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin bölgeye hizmet vermesi dolayısıyla önemli bir yoğunluk yaşadığını ve burada tedavi gören hastaların yakınlarının da barınma açısından kimi zaman sorun yaşadığını aktaran Büyükkılıç, bu nedenle 5 yıldızlı otel konforunda bir misafirhaneyi projelendirerek kasım ayında temelini attıklarını anımsattı.

Projenin kamuoyunda takdirle karşılanması üzerine Şehir Hastanesi karşısında da misafirhane yapılmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Büyükkılıç, "İhale sürecimiz tamamlandı. 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakını Misafirhanesi'nin inşaatına hızla başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri Şehir Hastanesi'ni kente armağan ettiği için teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye sevdam dediği, Kayseri'nin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanesini bu kente kazandırdı. Pandemi döneminde hastanemizin değeri daha çok anlaşıldı. İlhami hocama ve doktorundan hemşiresine, tıbbi sekreterinden memuruna kadar tüm sağlık çalışanlarına selamlarımı gönderiyor, fedakarca çalışmalarında başarılar diliyorum. Hasta Yakını Misafirhanesi, Şehir Hastanesine hayırlı, uğurlu olsun."

Projenin zemin+2 kattan oluştuğu, 6'sı engelli olmak üzere 24 odadan oluştuğu ve konaklama birimlerine hizmet verecek restoran, oturma ve dinlenme bölümü, çamaşırhane ve idari ofis bulduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesine 'Hasta Yakını Misafirhanesi' yapacak - Son Dakika


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