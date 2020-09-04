Son dakika gündem: Çalıntı ürünleri alıcı kılığındaki polislere satmaya çalışınca yakalandılar
Son dakika haberleri: Çalıntı ürünleri alıcı kılığındaki polislere satmaya çalışınca yakalandılar Bursa'da çalıntı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkartan 2 şüpheli, alıcı kılığına giren polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Çalıntı ürünleri alıcı kılığındaki polislere satmaya çalışınca yakalandılar Bursa'da çalıntı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkartan 2 şüpheli, alıcı kılığına giren polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkisinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Çalınan malzemelerin sosyal medya üzerinden satıldığını tespit eden polis ekipleri, alıcı gibi satıcılar ile irtibat kurdu. LED ekran televizyonlar için sağlanan anlaşmanın ardından şüpheliler, buluşma yeri olarak Bursa merkezde bir adres verdi. Ardından da Kumsaz mevkisinde buluşmayı istedi. Alıcı kılığında bildirilen yere giden polisler, 2 kişi olan şüphelileri, yapılan pazarlığın ardından suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde çok sayıda televizyon ve ev eşyası ele geçirildi. Çalıntı ürünler, sahiplerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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