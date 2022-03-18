1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz için kazanç, milletimiz için için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz' - Son Dakika