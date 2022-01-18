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Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika

Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor

18.01.2022 07:34
Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor

Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt, yaşadığı sitenin bahçesinde ölü bulundu. Yurt'un yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çanakkale'nin Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor

AVUKAT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siteye gelen sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Ali Serkan Yurt olduğu anlaşıldı.

Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor

MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE GELDİ

Cenaze, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Çanakkale, Hamidiye, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat evinin önünde ölü bulundu! Ekipler yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika
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