İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan Şuayip Ç. ve eşi Fatma Ç, Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şuayip Ç. daha sonra vücudundaki yanıklar nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe merkezindeki bir pasajın üst katındaki büfede patlama sesi duyulmasının ardından yangın başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesindeki bir büfede çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Çanakkale'de bir büfede çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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