Son dakika gündem: Çanakkale'de çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, çok sayıda sahipli ve sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek öldürüldü. Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK), köpeklerin kim ya da kimler tarafından zehirlendiğini belirlemek üzere harekete geçerken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde zehirlenen 23 sahipli ve sokak köpeğinden 2'si kurtarılırken, 19 köpek ise telef oldu. BİSHAK Başkanı İsmail Hakkı Özarı, "İdriskoru köyü civarında iki günde 23 köpek, tavuk ciğeri içine zehir konularak zehirlendi. Çoğu sokak köpeği olmakla beraber, aralarında sahipli köpekler de var. Birkaç tane köpeği kurtarabildik ancak çoğu öldü. Bu katliamı yapanlar hakkında BİSHAK olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşet ile bilgisi olan duyarlı vatandaşların yardımına ihtiyacımız var. Görgü tanığı olan duyarlı ve vicdanlı vatandaşlar bize ya da savcılığa başvurur ve ararsa seviniriz" dedi.

TAVUKLARA ZARAR VERİYORLAR İDDİASIHayvanseverlerin tepki gösterdiği olayla ilgili İdriskoru köyünde oturan bir vatandaşın iddiasına göre, köpekler tavuklara zarar verdikleri gerekçesiyle zehirlendi. Jandarma , bugün İdriskoru köyüne giderek, köpekleri zehirlenen vatandaşlardan bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.