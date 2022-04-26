Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı

26.04.2022 18:25
Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 1195 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 1195 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, 1 Ocak ile 26 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucu, 1020 Afganistan, 60 Kongo, 24 Pakistan, 20 Eritre, 20 Bangladeş ve 51 diğer uyruklu olmak üzere toplam 1195 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.Operasyonlarda 1 tekne, 2 kamyon, 3 otomobil ve 3 şişme bot ele geçirildi.


Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Jandarma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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