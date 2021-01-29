Son dakika gündem: Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satışı ve ticareti suçları ile mücadele kapsamında, şüpheli S.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 276 adet sentetik uyuşturucu hap ve 164,40 gram toz esrar maddesi ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B çıkarıldığı adli makamlar tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.???????