Son dakika gündem: Çankırı'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ilgaz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması amacıyla ilçeye bağlı Yuvasaray köyü için karantina kararı alındı. Ilgaz Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11: 00 itibari ile 10 gün süre ile karantinaya alınmasına, 10 gün sonra toplanacak kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde Yuvasaray köyüne giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır" denildi.