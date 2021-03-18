Son dakika gündem: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

18.03.2021 16:37
Son dakika gündem: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

H.B'nin adresinde 0,25 gram uyuşturucu ve 7 sentetik hap, E.G'nin adresinde de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.B. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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