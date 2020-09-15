Çankırı'da, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bildirildi.
Vali Abdullah Ayaz, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ayaz, açıklamasında, "65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Çankırı'da yeni tip koronavirüs tedbirleri - Son Dakika