Son dakika gündem: Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Son dakika gündem: Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü

28.11.2020 10:45
Son dakika gündem: Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Son dakika habere göre Kamerun'un Garoua kentine bağlı Kousseri kırsal bölgesinde yardım faaliyeti yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yardım gönüllüleri, 500 yetim çocuğa gıda, 100 aileye canlı hayvan ve 20 bin kişiye kırmızı et dağıttı.

Kamerun'un Garoua kentine bağlı Kousseri kırsal bölgesinde yardım faaliyeti yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yardım gönüllüleri, 500 yetim çocuğa gıda, 100 aileye canlı hayvan ve 20 bin kişiye kırmızı et dağıttı.

Kousseri kırsal bölgesindeki yetim çocuklar, yardım gönüllülerini sevinçle karşıladı. Burada yetim çocuklara gıda yardımı yapıldıktan sonra gönüllüler hayvan kesim alanına gelerek adak, akika ve şükür kurbanların kesilmesi için hayvanların son kontrollerini yaptı.

Hayvanların kesilme esnasında gönüllüler, çocukları eğlendirmek için çeşitli etkinlikler yaptı. Çocuklarla mendil kapmaca oynayan gönüllüler, daha sonra Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti.

Kesilen hayvanların etleri bölgedeki yetim çocuklar ve yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, bölgede 500 yetim çocuk ve aileye yardım yapmak için hazır bulunduklarını söyledi.

Gıda yardımının ardından 100 aileye canlı hayvan verdiklerini kaydeden Yorulmaz, amaçlarının burada balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek olduğunu vurguladı.

Yorulmaz, "Her bir aileye 2 tane keçi veriyoruz. Bunlara kesme ve satma yasağı koyuyoruz. Bu keçilerin üremesini ve takibini yapıyoruz. Buradaki hayvanlar her yıl iki tane yavru veriyor. Bir aileye 2 keçi verdiğimiz zaman o yılın sonunda 6 hayvanı oluyor. Bir nevi fakirlikten kurtuluyorlar. Aynı zamanda bu keçilerin sayısı arttığında yine onlardan satın alıyoruz ve başka ailelere veriyoruz." diye konuştu.

Verilen keçilerin sütünden nasıl faydalanacaklarını da öğrettiklerini kaydeden Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Sütten yoğurt, peynir, tereyağı yapmasını maalesef bilmiyorlar. Biz buradaki insanlarımıza eski usul yoğurt, tereyağı, ayran ve mayasız peynir yapmasını öğretiyoruz ki gıda çeşitleri artsın. Buradaki insanlar da muhtaçlıktan kurtulsunlar. Bundan sonra bir başkasının eline bakmasınlar diye yerinde kalkındırma projelerimizden birini hayata geçiriyoruz."

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan da adak, akika ve şükür kurbanları kestiklerini, etlerini ise Kousseri bölgesindeki yardıma muhtaç ailelere verdiklerini bildirdi.

Etlerin eşit bir şekilde dağıtılması için yerel temsilcilerle fiş uygulaması yaptıklarını, dağıtılan fişlere göre ailelere et verdiklerini belirten Ceylan, böylelikle her aileye et ulaştırdıklarını aktardı.

Kamerun, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cansuyu Derneği, Kamerunlu yetim çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika


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