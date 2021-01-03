Son dakika gündem: Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika gündem: Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burhaniye ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet mahallesi 23. Caddede 1 numaralı evin çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile çatıya çıkarken kediyi kurtardı. Yapılan incelemede yarası bulunmayan kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR

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