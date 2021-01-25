Son dakika haberleri | Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
25.01.2021 18:52
Son dakika haberi... Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.
Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.
Kentte bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Nur Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, bazı vatandaşlar ile park halindeki araçların üzerine düştü.
Olayda hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı, 3 araçta da hasar meydana geldi.
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