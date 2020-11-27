Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor

27.11.2020 12:07
Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor, System.String[]

Son dakika habere göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi ihalesinin Şubat ayında yapılacağını, inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi ihalesinin Şubat ayında yapılacağını, inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda görüşmeler yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova halkına müjde verdi. Öncelik ve önem verdiği projenin başında gelen Çayırova Devlet Hastanesi'nin ihalesinin 2021'in Şubat ayında, inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını ifade eden Çiftçi, "Hastanenin bir an önce başlaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve 1,5 yılda önemli bir yol aldık" dedi.

Başkan Çiftçi, "Hastanemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta sağlık bakanımız, bakan yardımcılarımız, Kocaeli milletvekillerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz andan bugüne enerjimizin büyük bir bölümünü harcadığımız hastanemizin arazisini halkımızın isteği üzerine daha merkezi bir konuma taşıdık. Hastanemizin 43 bin 251 m2 olan mevcut alanını Orman Bakanlığımızdan tahsisini talep ettiğimiz 34 bin 778 m2 araziyle yaklaşık 80 dönüme çıkaracağız. 1 yıl sürecek zemin etüt ve mühendislik çalışmalarını, Sağlık Bakanlığımızın oluru ve onayı, belediyemizin imkanları ile 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık" "dedi

İlçenin kronik sorunlarını çözeceklerini ifade eden Çiftçi, "Halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz ve ilçemizin kronik sorunlarını çözeceğiz. Hazırlıklarını tamamladığımız projelerimize 2021 yılında başlayacağız. Gelecek yıl Çayırova için atılım ve yatırım yılı olacak. En büyük gücümüz olan Çayırova halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Sevdalı olduğumuz Çayırova'yı daha mutlu ve yaşanabilir bir şehir olması için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor
Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor

Devlet Hastanesi, Çayırova, Haziran, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor - Son Dakika


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