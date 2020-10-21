Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi

21.10.2020 13:50
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir çekicinin üzerinde taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir çekicinin üzerinde taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla çekici üzerindeki araçla batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini edindi. Ekiplerce yapılan teknik takip sonucuyla yeri tespit edilen çekici durduruldu. Çekici üzerine bağlı iş makinesinde itfaiye ekiplerinin desteğiyle kesilen iş makinesinin pistonlarına bağlı bölmede 131 paket halinde 159 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çekiciyle taşınan iş makinesinde 159 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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