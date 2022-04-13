Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

13.04.2022 09:09

Son dakika gelişmesine göre ÇEKMEKÖY'de iki caddenin kesişme noktasında kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

ÇEKMEKÖY'de iki caddenin kesişme noktasında kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki caddenin birleşme noktasında yola kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç, otomobilin çarpmasından sonra yan yatarak devrildi. Otomobilin sürücüsü ve çevredekiler, yan yatan hafif ticari aracın sürücüne yardıma koştu. Araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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