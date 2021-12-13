Son dakika gündem: Çeşme'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu suyu enjekte eden akli dengesi tam çıktı

Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi