Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

14.07.2022 10:06

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yaklaşık 18 saat sonra kısmi olarak kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yaklaşık 18 saat sonra kısmi olarak kontrol altına alındı.

Çeşme'nin Karaköy mahallesindeki Karahisar mevkiinde bulunan makilik alanda dün saat 13: 25 sıralarında çıkan, rüzgarın etkisiyle Ovacık ve Zeytineli bölgesinde etkili olan yangın, bu sabah havadan müdahalenin tekrar başlaması ile yaklaşık 18 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangının söndürülmesi ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele etti. Gece saatlerinde alınan önlemler kapsamında Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de dün akşam yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü Çeşme yangınlarında 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın koruma aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi, 38 teknik eleman ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri görev yaptı.

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Son dakika haber: ÇEŞME'DE YANGINLAR KISMEN KONTROL ALTINDA Son dakika haber: ÇEŞME'DE YANGINLAR KISMEN KONTROL ALTINDA Çeşme yangını kontrol altında Çeşme yangını kontrol altında
Kaynak: ANKA

Karaköy, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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