Son dakika gündem: Ceviz ağacından düşüp öldü

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kemal Şahbaz, hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Şahbaz, dengesini kaybedip, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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