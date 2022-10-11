Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Şahbaz, dengesini kaybedip, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma , olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ceviz ağacından düşüp öldü - Son Dakika

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