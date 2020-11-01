Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları...
01.11.2020 18:59
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor."
Murat Kurum, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları... - Son Dakika
Son Dakika Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı HSK'dan İzmir kararı! 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş