Üye Girişi
Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı

17.06.2021 14:41
Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı, System.String[]

Son dakika haberler... Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü geriledi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü geriledi.

Seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için yapılan genel seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Ülkede düşük katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin galibi, 105 sandalye ile UKC oldu.

Geleneksel parti olarak bilinen UKC, seçimlerde her ne kadar birinciliği göğüslese de 2017 seçimlerine kıyasla gerileme kaydetti ve Meclisteki sandalye sayısı 164'ten 105'e düştü.

Cezayir'in bir diğer geleneksel partisi RND de bir önceki seçimlerde elde ettiği 97 sandalyeden 40'ını kaybederek sadece 57 milletvekili çıkarabildi.

Cezayirli uzmanlar geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığını kaybetmesinin halkın değişim isteğinden kaynaklandığı görüşünde birleşiyor.

Geleneksel partiler düşüş yaşarken İslami eğilimli partiler yükselişe geçti

Cezayirli siyaset bilimci Cezayir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tevfik Bukaide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Haziran seçimlerinde UKC ve RND'nin Meclisteki sandalye sayılarında düşüş olmasına karşın İslami eğilimli partilerin sandıktan bir önceki seçimlere göre daha güçlü çıktığını söyledi.

Bukaide, özellikle İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin elde ettiği 40 sandalyelik kazanımın aynı görüşteki partilerle beraber temsil gücünü toplamda 106 milletvekiline çıkardığına dikkati çekti.

Bukaide ayrıca 2017 yılındaki genel seçimlerde Ulusal Bina Hareketi çatısı altında toplanan Nahda ve Adalet ve Kalkınma partilerinin ittifak yapmalarına rağmen Mecliste yalnızca 15 sandalye kazanabildiğini hatırlattı.

"Sandıktan çıkan sonuçlar hiçbir partiye tek başına ülkeyi yönetme gücü vermiyor"

Seçimlerde bazı partilerin sandalye sayılarını arttırmış olmasına rağmen bunun tek başına hükümeti kurmaları için yeterli olmadığını kaydeden Bukaide, "Sandıktan çıkan sonuçlar, hiçbir partiye ülkeyi tek başına yönetme gücü vermiyor." ifadelerini kullandı.

Bukaide, oluşan sonuçlarla sandalye sayısı yüksek olan partiler ve bağımsız listelerden Meclise girmeyi başaran milletvekillerinin de katkısıyla yeni hükümetin şekilleneceğini belirtti.

"Yarışta yeni yüzlerin bulunmaması katılımın düşük kalmasındaki en büyük sebep"

Bukaide, aday sayısının fazla olması ve Cezayir yönetiminin seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için yoğun çaba harcamasına rağmen katılımın düşük kaldığının altını çizdi.

Öte yandan Cezayir'deki Eş-Şuruk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Abdulhamid Osmani, seçimde beklenildiği gibi UKC'nin birinciliği göğüslediğini belirtti.

UKC'nin Cezayir tarihiyle olan güçlü bağlarına işaret eden Osmani, bu durumun orta ve üst yaş grubu seçmenler için bağlayıcı bir sebep olduğunu söyledi.

Seçime katılımın yüzde 30,2'de kalmasını da değerlendiren Osmani, "Yarışta yeni yüzlerin bulunmaması katılımın düşük kalmasındaki en büyük sebep." dedi.

Resmi verilere göre 12 Haziran'daki erken genel seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si sandığa gitti.

Milletvekili, Haziran, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi 14:56 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Seda Sayan geri adım attı! Önce 14:46 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu 14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti 14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı 13:57 Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi 12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı

Son Dakika Haberleri
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı Randevusuz aşı yapılıyor! Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı         
14:59
Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı         
14:52
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir         
14:02
Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim         
13:35
İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı         
12:56
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi         
12:29
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 15:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Cezayir genel seçimlerinde geleneksel partilerin Meclisteki ağırlığı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement