Son dakika gündem: CHP'den eğitime destek açıklaması - Son Dakika

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimde yaşanan sorunların çözümüne talip olduklarını bildirdi.

Adem, İl Başkanlığında, gazetecilere, Türkiye'nin ağır bir pandemi sürecinden geçtiğini ve tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında büyük sorunlar yaşandığını iddia etti.

Eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını belirten Adem, "Devlet okullarına giden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin ise evinde televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın ise eğitim alamayacakları açıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 maddelik çağrısını kamuoyuna yineliyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakkı ve gelecekleri için her şeyi yapmaya hazırız. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz." dedi.