Son dakika gündem: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı ve şampiyonada başarı göstererek madalya kazanan tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum."