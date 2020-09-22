Son dakika gündem: CHP'li başkanın 'kuralsız' eğlencesine, ilçede yaşayanlardan tepki - Son Dakika

GAZİANTEP'te CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat 'ın düzenlediği iddia edilen davul zurnalı eğlencede, sosyal mesafe ile maske kuralına uyulmamasına ve havaya ateş edilme görüntülerine ilçedeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medyada, Karkamış'ta çekildiği ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat tarafından 19 Eylül günü, akşam saatlerinde düzenlendiği iddia edilen bir eğlencenin görüntüleri tepki çekti. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile havaya ateş açması yer aldı. Sosyal medyada yer alan görüntüleri izleyen ilçe halkı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.