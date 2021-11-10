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Son dakika gündem: Cibuti Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cibuti Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı

10.11.2021 21:40
Son dakika gündem: Cibuti Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı

Son dakika gündem haberi... Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Etiyopya'da yaşanan iç çatışmaların ülke geneline yayılması sonrası, Etiyopya başta olmak üzere komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Etiyopya'da yaşanan iç çatışmaların ülke geneline yayılması sonrası, Etiyopya başta olmak üzere komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı.

Bakan Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusu ile ayrılıkçı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalara işaret ederek iç sorunların çözümünün Etiyopya hükümeti ve halkına kaldığını belirtti.

Komşu ve kardeş ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekten kaçındıklarını ifade eden Yusuf, iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını vurguladı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede OHAL etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Cibuti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cibuti Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine bağlı olduklarını açıkladı - Son Dakika


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