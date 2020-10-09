Son dakika gündem: Çiftçilere zorla senet imzalattığı belirlenen kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Çiftçilere zorla senet imzalattığı belirlenen kişi tutuklandı

09.10.2020 19:07
Son dakika gündem: Çiftçilere zorla senet imzalattığı belirlenen kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, zorla senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen E.E., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, zorla senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen E.E., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 40 kişiyi bu yöntemle mağdur ettiği tespit edilen E.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kale ilçesinde çiftçilere zorla senet imzalatılarak borçlandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Takibin ardından dün sabah saatlerinde tefecilik yaptığı tespit edilen E.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda senet ele geçirildi. E.E.'nin bölgedeki 40 çiftçiyi zorla senet imzalatarak borçlandırdığı belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarma, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çiftçilere zorla senet imzalattığı belirlenen kişi tutuklandı - Son Dakika

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