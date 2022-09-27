Son dakika gündem: Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş

27.09.2022 10:43
Son dakika gündem: Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'da, 1 hektar ormanın kül olduğu yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Y.'nin (20), jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.

MUĞLA'da, 1 hektar ormanın kül olduğu yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Y.'nin (20), jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Y., ifadesinde, "Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim" dedi.

Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 22 Eylül günü saat 19.00 sıralarında, yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 4 itfaiye aracı ile ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgeden motosikletle kaçan M.Y.'yi, okulun bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alevleri söndürmeye çalışırken sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y., jandarmadaki ifadesinde ise "Tavuklarımı toparlamaya çalışıyordum. Elimde bulunan sigara izmaritini yere attım. 3-4 dakika içinde yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Ne yapacağımı bilemedim. Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim. Kasıtlı hiçbir şey yapmadım" dedi.

YORUMLAR
500
ÇIKARDIĞI ORMAN YANGININI CEP TELEFONUNA KAYDETMİŞ - YENİDEN ÇIKARDIĞI ORMAN YANGININI CEP TELEFONUNA KAYDETMİŞ - YENİDEN Muğla'da çocuk şenliği düzenledi Muğla'da çocuk şenliği düzenledi
Kaynak: DHA

Muğla, Eylül, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çıkardığı orman yangınını cep telefonuna kaydetmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement