Son dakika gündem: Çıldır Gölü'nde yün yıkama telaşı - Son Dakika

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Güvenocak köyünde yaşayan kadınlar, yaylada kırptıkları ya da satın aldıkları koyun yünlerini Çıldır Gölü'nde yıkayıp, kuruttuktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapıyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasındaki Çıldır Gölü kenarında, bugünlerde kadınlar yün yıkıyor. Yaz ve kış binlerce turistin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün Sazlısu köyü bölgesinde suya giren Erdoğan ailesi, yatak, yorgan ve yastık için satın aldıkları yünleri yıkadı. Büyükler yün yıkarken, çocuklar da yüzerek, gölün keyfini çıkardı.