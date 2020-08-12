Son dakika gündem: Çin'den ABD'ye Tayvan tehdidi: "Ateşle oynayanlar yanar" - Son Dakika

Çin, ABD Sağlık Bakanı'nın Tayvan ziyaretine sert tepki göstererek, "Ateşle oynayanlar yanar" açıklamasında bulundu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'ı ziyaret etmesi ve Başbakan Tsai Ing-wen ile görüşmesine Çin'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin'in ABD ile Tayvan arasındaki resmi bağlantının hangi nedenle olursa olsun kabul edilemez olduğunu duyurdu. Lijian, "Çin, ABD ile Tayvan arasında herhangi bir bahane ile gerçekleştirilen resmi temasa karşı çıkıyor. ABD'deki bazı insanlar Çin'in temel çıkarları hakkında yanılsamalar yaşamayı bırakmalı. Çünkü ateşle oynayanlar yanar" ifadelerini kullanarak ABD'yi açık açık tehdit etti. Çinli diplomat, Tayvan Demokratik İlerleme Partisi yönetimini de yanlış yol izlememesi konusunda uyarmak istediğini sözlerine ekledi. Lijan, "Kukla olmak isteyen, tamamen başkalarına bağımlı hale gelmek isteyen, yurt dışında destek aramak ve salgının arkasına saklanarak bağımsızlık arayışını bahane edenleri uyarıyorum. Bu bir çıkmazdır" açıklamasında bulundu.

Azar ile Tayvan Başbakanı arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşti. Bu görüşme 1979'da Washington ile Taipei arasında resmi diplomatik ilişkilerin bozulmasından bu yana yapılan en üst düzey ikili görüşme oldu. O görüşmeden sonra Tsai gazetecilere, Hint-Pasifik bölgesinin sürdürülebilir barışçıl gelişimine ortaklaşa katkıda bulunmak istediğini söyledi. Ayrıca Covid-19 salgını ile diğer sorunlarla başa çıkmak için daha fazla işbirliği talep etti. Azar ise Tayvan'ın korona virüsle yaptığı mücadeleyi övdü. Başarıyı Tayvan toplumunun ve kültürünün açık, şeffaf ve demokratik yapısına bağladı.