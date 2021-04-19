Son dakika gündem: Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

19.04.2021 13:35
Son dakika gündem: Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'yu öldürüp gömdükleri gerekçesiyle 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanması sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'yu öldürüp gömdükleri gerekçesiyle 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanması sürüyor.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 tutuklu sanık katılırken, 2 tutuklu sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bir önceki celsede çağırılan tanıkların hazır edilemediği belirtildi. Söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların bahsettiği "abdusselam" isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tanıklar hakkında yeniden zorla getirilme müzekkeresi yazılmasına, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların "abdusselam" olarak bahsettiği "Abudushalamu Xırefu" isimli kişi hakkında gereğinin takdir ve ifası için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve dava açıldığı takdirde bu dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'dan, telefonla arkadaşına Sefaköy'de küçük bir kaza yaptığını ancak önemli bir şeyi olmadığını söylemesinin ardından bir daha haber alınamadığı anlatılıyor.

Kayıp olan Lisha Yu ile ilgili yapılan araştırma sonucunda kaçırıldığı ve öldürüldüğünün belirlendiği aktarılan iddianamede, maktulün olay tarihinde aracıyla evinden çıktıktan sonra sanıklar Hüseyin Ahmed, Yunuscan Türkistanlı ve Adbuvahap Abdurrahman'ın içinde bulunduğu araçla takibe alındığı, bu sanıkların Küçükçekmece'de maktulün aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, araçtan inen Lisha Yu'nun zorla alıkonulduğu, araçla Sultanbeyli taraflarına götürüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın maktul Lisha Yu'yu bir valize zorla soktuğu ve sabaha karşı Bilecik'in Söğüt ilçesine götürdükleri vurgulanarak, sanıkların bu eylemi yaparken sanık Abdugaffar Tamuygur'un da olay yeri veya yakın bir noktada bulunduğu aktarılıyor.

Maktulün valize konulduktan sonra öldüğünün anlaşıldığı belirtilen iddianamede, maktulün Söğüt'te Tamuygur'un arazisine gömüldüğü, sanıkların kullandığı aracın sahibinin de Kasım Yarkenli olduğunu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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