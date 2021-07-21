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Son dakika gündem: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati - Son Dakika

Son dakika gündem: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati

21.07.2021 10:30
Son dakika gündem: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati, System.String[]

Son dakika haberi... İZMİR'in Karabağlar ilçesinde D.U. (28), eşinin yeğeni M.U.'ya (8)nitelikli cinsel istismar suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde D.U. (28), eşinin yeğeni M.U.'ya (8)

nitelikli cinsel istismar suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyadaki, M.U.'nun 'Şevkat Yerimdar' adlı diziyi izledikten sonra olayın gerçekleştiğini söylediği ifadesinden yola çıkan iki avukat, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayınlanmadığını belirledi. Dizi detayının yanı sıra M.U.'nun annesinin ifadelerini ve dosyadaki kopuklukları örnek olarak sunan avukatların itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Yerel mahkemede tekrar görülen davada sanık D.U. beraat etti.

Olay, 5 Mayıs 2017'de meydana geldi. M.U.'nun ablası doğum yapmak için hastaneye yattı. Bunun üzerine M.U.'nun annesi ve D.U.'nun eşi de refakat etmek için hastaneye gitti. M.U. da o akşam eniştesi olan D.U.'nun yanında kaldı. Şikayet üzerine D.U., M.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. D.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilirken, hakim karşısına çıkan D.U. kendisine iftira atıldığını savundu. D.U, "M.U. ve ailesi maddi durumları sıkıntılı olduğu için bir süre bizde kalıyordu. O sırada kayınpederimin geçmiş yıllarda eşimi taciz ettiğini öğrendim. Bunun ardından evde tartışmanın ardından M.U. ile ailesini evimden kovdum. Telefonla arayıp barışmak istediklerini söylediler. Barışma tekliflerini geri çevirdikten birkaç gün sonra polisler gelip beni aldı. Kimseye istismarda bulunmadım" dedi.M.U. ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, D.U. ile birlikte televizyonda Şevkat Yerimdar dizisini izlediklerini, D.U.'nun kendisini banyoya götürüp soyduktan sonra istismar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, ilk celsede D.U. hakkında tutuklama kararı çıkardı. İlerleyen celselerde M.U.'nun annesi, D.U ile aralarında bir tartışma yaşandığını bunun üzerine M.U.'ya verdiği ifadeleri kendisinin söylettiğini ve iftira attığını kabul etti. Mahkemeye heyeti, beyanları dikkate almadı ve D.U.'yu 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.İSTİNAF KARARI ONANDID.U.'ya verilen 28,5 yıl hapis cezasına itiraz eden avukatları Feridun Sencer ve Gülçin Özpelit, ifadelerde çelişkiler ve kopukluklar olduğu gerekçesiyle harekete geçti. Dosyadaki ifadelerde sıkça adı geçen 'Şevkat Yerimdar' adlı dizinin yayın tarihini araştıran iki avukat, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayınlanmadığını fark etti. Dizi detayının yanı sıra dosyada M.U.'nun annesinin ifadelerini ve dosyadaki kopuklukları örnek olarak sunan Sencer ve Özpelit, istinafa gitti. İstinaf da yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı.YARGITAY BERAAT KARARI VERDİ

Bunun üzerine avukatlar, dosyayı aynı gerekçelerle Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu dosya hakkında da benzer birçok dosyada olduğu gibi suç tarihi itibariyle 8 yaşında olan M.U.'nun anlatımlarını çelişkili buldu ve sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin istemi doğrultusunda sanığın, M.U.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlemediği kanaati ile beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildiğinden, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de D.U.'nun beraatına karar verdi.


Son dakika gündem: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati

Karabağlar, Yargıtay, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa, 'Şevkat Yerimdar' beraati - Son Dakika


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