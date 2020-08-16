Son dakika gündem: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı Çocuklarınızı ciddiye alın - Son Dakika

Son dakika gündem: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı Çocuklarınızı ciddiye alın

Gelen son dakika haberlerine göre Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocuklarınızı ciddiye alınMERSİN'de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat etmek için karikatürlerle çizdi.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocuklarınızı ciddiye alın

MERSİN'de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat etmek için karikatürlerle çizdi. Karikatürlerinden oluşan bir de kitap çıkartan Prof. Dr. Dokgöz, ilelere "Çocuklarınızı ciddiye alın" uyarısında bulundu.

Karikatürist ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat etmek için karikatürler çizdi. Karikatürlerini kitaba dönüştüren Dokgöz'ün eseri, 116 sayfadan oluşuyor. Prof. Dr. Dokgöz, kitabın hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin çocuk hakları sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin 1990 yılında imzaladığı ve 54 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürlerle ifade etmeye çalışan Prof. Dr. Dokgöz, "Bu karikatürleri daha önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sergiledim. Şimdi de çocuk adına çalışan avukatlar ve akademisyen yayınevi ile ortaklaşarak kitap haline getirdim. Amacım çocuk haklarının hem çocuklar tarafından hem de ebeveynleri tarafından öğrenilmesini sağlamak" dedi.

ÇOCUKLARA DESTEK OLUNMALI

Çocuğa yönelik istismar ve şiddetin son zamanlarda arttığına vurgu yapan Prof. Dr. Dokgöz, "Özellikle medyada çocuk istismar haberlerinin daha görünür olduğunu görüyoruz. Bunu olumlu görüyorum. Çünkü sorunu ortaya koyarsak, çözüm olarak verebiliriz. O yüzden hem çocuğa yönelik fiziksel istismar hem de cinsel istismarı gördüğümüz zaman çözüm odaklı hareket edebiliyoruz. Bu kitap da onun parçalarından biri. Aileler çocuklarına kesinlikle güvenmeli ve çocuklarına destek olmalı. Fiziksel, ruhsal, psikolojik bir işaret gördüklerinde çocuklarını ciddiye alsınlar. Çocuk istismarı ciddi bir konudur. Unutmaya çalışmak, göz yummak yanlış olur. İstismar giderek büyür ve çözülemez bir hale gelir" dedi.

'GEÇ KALINIRSA İSTİSMAR SAYISI ARTAR'

Özellikle çocuk cinsel istismarında ailelerin, devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin sürekli uyanık olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dokgöz, şunları kaydetti: "Çözüm noktasında geç kalınırsa istismarı uygulayanlar çocuklara yönelik istismar sayılarını arttırır. Bu yüzden istismarla karşılaştığımızda müdahil olmalıyız. Çocuk istismarı çok ciddi bir konu. Hem cinsel, hem fiziksel, hem ruhsal hem de ekonomik boyutu olan bir konu. Çocuk istismarı konularında toplumun her kesiminin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların hakları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek önemli."

Son dakika gündem: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı Çocuklarınızı ciddiye alın

Birleşmiş Milletler, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı Çocuklarınızı ciddiye alın - Son Dakika
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