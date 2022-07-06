Son dakika haberi! ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI BÜYÜKLERİN KARIŞMASIYLA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 6 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI BÜYÜKLERİN KARIŞMASIYLA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 6 YARALI

06.07.2022 01:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyüklerin de karışmasıyla silahlı çatışma çıktı.

ADANA'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya büyüklerin de karışmasıyla silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada iki aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavgaya aile büyüklerinin de dahil olmasıyla taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç. ve Azize Ç. ile diğer aileden Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. yaralandı. Yaralılar, özel araç ve ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfeğe de kriminal inceleme için el koydu.

Olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Son dakika: Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı Son dakika: Çocukların kavgasına müdahale eden komşular silahlı kavgaya tutuştu: 6 yaralı Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk, 2 kişi yaralı Son dakika haberleri | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk, 2 kişi yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI BÜYÜKLERİN KARIŞMASIYLA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ÇOCUKLARIN TARTIŞMASI BÜYÜKLERİN KARIŞMASIYLA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 6 YARALI - Son Dakika
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