Son dakika gündem: "ÇOCUKTAN VAZGEÇ YOKSA ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜR" - Son Dakika

Son dakika gündem: "ÇOCUKTAN VAZGEÇ YOKSA ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜR"

05.12.2020 11:44
Son dakika gündem:

Son dakika gündem haberi... Müslim SARIYAR/ EVLİ olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede, çocuğun...

Müslim SARIYAR/ EVLİ olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede,  çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar  cep telefonu kamerasına yansımıştı.  4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman haber çıktıktan sonra gizli numaradan arandığını belirterek, "Şikayetinden vazgeç. Çocuğunun yaşaması sana bağlı. Şu an bir yerde tutuluyor. Aç ve su verilmiyor. Şikayetinden vazgeçersen çocuğun yaşar" dediklerini öne sürdü.

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul'da Halil Y. ile birliktelik yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan Zübeyde Kocaman'ın  bir kızı dünyaya geldi.  Çocuğun doğumundan itibaren baba Halil Y. ile görüşmeyi sürdüren Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Y.'yi kızı Ş.K.'yle buluşması için İngiltere'ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Y.'nın ısrarı üzerine Zübeyde K., kızıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Kocaman çocuğunu babasıyla buluşturmak için geldiği Şanlıurfa'da hayatının şokunu yaşadı.  İddialara göre Halil Y. ve akrabaları küçük kızı havaalanından kaçırırken, Kocaman'ı da tehdit etti. Çocuğun kimlik ve pasaportları da anne Zübeyde Kocaman'dan zorla alındı. Çaresiz kalan genç kadın İngiltere'ye geri döndü ancak, velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. İngiltere ve Türkiye'de ayrı ayrı davalar açıldı. Her iki ülkede de mahkemeler çocuğun velayetini anne Kocaman'a verdi. Mahkeme kararını uygulamak için geçtiğimiz Ekim ayında küçük kızın alıkonulduğu Şanlıurfa'daki köye giden jandarma ekipleri, Halil Y.'nin akrabalarının direnciyle karşılaştı. Küçük kız köyde bulunan bir kişi tarafından kucakta kaçırılarak bindirildiği bir araçla uzaklaştı.

GİZLİ NUMARADAN TEHDİT

Haberlerin yayınlanmasının ardından İngiltere Londra'da bulunan Zübeyde Kocaman, gözyaşları içinde, "Haberlerin TV'lerde yayınlanmasının ardından gizli numaradan bir kişi aradı .  Çocuğun yerinin sürekli değiştirdiğini söyledi. Arkadan kızımın sesi geliyordu. Çocuk açlıktan ağlıyordu. Baygın gibi geliyordu sesi. Çocuktan vazgeçersen yemek veririz yoksa açlıktan ölür. Gizli numaradan arayan kişi sanki Halil'in sesine benziyordu. Çocuk ağlıyordu. Sesi geliyordu.  Çok korkuyorum. Endişeliyim. Dün akşam irtibata geçtiler. Haberler çıktıktan sonra. Bu çocuktan vazgeç yoksa çocuk açlıktan ölür dediler. Kalbim şu an duracak gibi. Gece hiç uyumadım. Kendimi kötü hissediyorum. Tek derdim çocuğumun bulunmasını istiyorum" dedi,"Bütün annelere sesleniyorum" diyen Kocaman, "Sesime ses verin. O bir kız çocuğu dayanamıyorum. Bir anne olarak kalbim duruyor. Çocuğumun nasıl yaşadığını hissedebiliyorum buradan. Rüyamda çocuk kucağımda ağlıyor olarak görüyorum bir uyanıyorum yok.  Anne beni kurtar diyor. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Çocuğumu ne olur bulun. O bir çocuk suçu günahı yok. Eziyet çektiriyorlar acı çektiriyorlar. Sen vazgeçmezsen çocuğu aç bırakır öldürürüz diyorlar. Halil, çocuğu da seni de kendimi öldürürüm diye mesaj atıyor. 4 yıldır her sabah aynı şeyleri söylüyor. Ben vazgeçmedim. Bana eziyet ediyor kızına eziyet ediyor ailesine eziyet ediyor. İstiyor ki peşinden gidelim. Benim peşimden gelip çok gideceksin diyor. Türkiye büyük bir devlettir. Ben güveniyorum. Çocuğu bulacaklar diye düşünüyorum. Bir an önce bulunsun. Çok korkuyor çocuğum. Ne olur kurtarın. Dayanamıyorum. Anneyim sonuçta. Çocuğundan bir anne asla vazgeçemez. Çocuk da vazgeçemez. Halil'in yüzünden annemi göremedim. Vefat etti mezarına bile gidemedim" diye konuştu.

"TEHDİT MESAJINDA, HEM ÇOCUĞU HEM KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"Zübeyde Kocaman haberlerin yayınlandığı önceki akşam Halil Y.,'den gelen mesajı da DHA'yla paylaştı. Mesajda, "Sen böyle o...... çıktın. Dediğimi yapmıyorsun. İcraya başvurmuşsun. Yarın mahkemede seni terörist olduğunu söylerim. Eğer bir gün icra kapıma gelirse bak cidden söylüyorum 'hem çocuğu öldürürüm hem de kendimi öldürürüm' ki bir daha senin kahrını çekmeyeyim. Yeter. Bunu istiyorsun sen. Yemin ederim yaparım" yazdığı görüldü.

Görüntü dökümü: --------------------Zübeyde Kocaman ile röportaj

-Olaya ilişkin görüntüler


İngiltere, Şanlıurfa, İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'ÇOCUKTAN VAZGEÇ YOKSA ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜR' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri         
11:33
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü         
11:28
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: "ÇOCUKTAN VAZGEÇ YOKSA ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜR" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei