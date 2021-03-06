Denetimler için görevli polis sayısı yüzde yüz arttı - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorideki illerden biri olan Konya'da kentteki denetimler sıklaştırılırken, emniyet güçlerinin sayısı da yüzde yüz arttırıldı.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınına göre şehrin "kırmızı" olan rengini değiştirmek için başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü el birliğiyle mücadeleye başladı.

Mücadelenin en ön saflarında yer alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki Kovid-19 riskini azaltmak için hazırlanan önlem paketi kapsamında kontrollerini yoğunlaştırdı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine, Konya'nın, günlük 100 bine yakın aracın geçtiği 7 ana güzergah üzerinde kurulu bir şehir olduğunu söyledi.

Bu sirkülasyonun, hafta içi yaşanan hareketlilik nedeniyle Kovid-19 vakalarının artışında rol oynadığını ifade eden Aydın, "Şehrimizde artan Kovid-19'un yayılımını azaltmak için alınan kararlar doğrultusunda önemli bir önlem paketi hazırlandı. Şu anda bunları uygulamaya başladık. Bu önlemleri, ilimizi güzergah olarak kullanan araç sürücüleri üzerinde ve şehirdeki vatandaşların yoğunlaştığı yerlerde, yaklaşık 180 nokta ile 3 binin üzerindeki personelle gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Aydın, tüm bu önlemlerin, kentin risk haritasındaki renginin maviye dönmesi için alındığını anlattı.

Polis ekiplerince yapılan denetimlerin artık daha sıkı olacağını dile getiren Aydın, "Dinamik denetim modeline geçilen günden itibaren personel sayımızı yüzde yüz arttırdık. Park ve bahçeler, pazar yerleri, iş merkezleri, araçlar ve seyahat edenlerin HES kodlarına kadar bakmaya başladık. Park ve bahçeler, pazar yerleri, iş merkezleri, araçlar ve seyahat edenlerin HES kodlarına kadar bakmaya başladık. Şehir içi ile giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktası sayısını arttırdık. Daha önce de bu kontrolleri yapıyorduk ancak daha çok personelle daha sıkı şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tepki çeken eğlence mekanlarına göz açtırılmayacak

Aydın, Kovid-19 ile mücadelede vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen eğlence mekanları ve gece kulüplerinin hiç birisine imkan tanınmadığını anlattı.

En büyük cezaların bu tür iş yerlerine yazıldığını vurgulayan Aydın, "Sırf bu konuyla ilgilenmesi için bir arkadaşımızı görevlendirdik. Buralara ne soluk aldıracağız ne de göz açtıracağız. Zaten bu iş yerleriyle ilgili faaliyetlerimizi sürekli basınla paylaşıyoruz." dedi.

Konya'nın çok yüksek riskli kategoride olmasının sebeplerine de değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ev gezmelerini çok seviyor. Dışarıya çıkma kısıtlaması saatlerinde dahi komşu ve akraba ziyaretine gidenler oluyor. Bundan dolayı kentteki vaka sayılarının yüksek olduğu kanaatindeyim. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu süreci atlatıncaya kadar ziyaretlerinizi ertelerseniz, hep beraber Konya'nın rengini maviye döndürürüz. Esnafın bir an önce iş yerlerini açmasına katkıda bulunuruz."