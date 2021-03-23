Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde 598,97 Kovid-19 vakası görülen Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Kentte market ve büyük alışveriş merkezi girişlerinde de HES kodu uygulaması devam ediyor.

HES kodu kontrolünde, aranması bulunan ve yoklama kaçağı/bakaya olanlara da polis ekipleri yasal işlem yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta da hareketli olan Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Kentte havanın yağışlı olması nedeniyle diğer günlere göre yaya trafiğinde azalma görüldü.

Pazar yerlerinde zabıta ekiplerince ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Jandarma ve polis ekipleri de uygulama yapıyor.

Amasya

Amasya'da da ekipler, kentin Kovid-19 risk haritasında "kırmızı" olan rengini değiştirmek için kontrollerini sürdürüyor, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği cadde, meydan ve parklarda uyarılarda bulunuyor.

Denetimlere katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmeler ve toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Masatlı, maske kullanımı, fiziki mesafe kuralı, masa düzeni ve kalabalık ortamların oluşmaması yönünde uyardığı esnaftan, iş yerlerinin yeniden kapanmaması için gereken tedbirleri ve önlemleri almalarını istedi.

Ayrıca, şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolleri sürüyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta vaka sayılarının düşürülmesi için etkin denetimler yürüten emniyet güçleri, kent genelinde HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, ayrıca kentteki iş yerlerinde tedbirlere yönelik inceleme yapıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında denetim yapıyor.

Polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi, maske kullanması ve saat 21.00'den sonraki sokağa çıkma kısıtlamasına uyması isteniyor.