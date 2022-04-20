Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada

20.04.2022 15:53
Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada

Son dakika gündem haberi... ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Emine Çakmak (58), yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Emine Çakmak (58), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı Belediyesi'ne ait, Hakan Şahiner (41) idaresindeki çöp kamyonu, önceki gece Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Hakan Şahiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada
Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada
Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada
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Emine Çakmak, Tepebaşı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada - Son Dakika
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