Son dakika gündem: Çorum'da 4 kişiyi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç sürücüsünün pikabıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Ergenekon Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen bir aracın, yolun ortasında yatan bir köpeğin üzerinden hiç durmaksızın geçtiği anlar yer aldı. Aracıyla köpeğin üzerinden geçen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. SOsyal medyada paylaşılan görüntülere hayvanseverlerden tepki yağdı.

Acı içinde çırpınan köpeğin olaydan sonra Tarsus Belediyesi ekiplerince götürüldüğü hayvan barınağında ilk müdahalesinin yapıldığı öğrenildi. İki kalça kemiğinin kırıldığı anlaşılan hayvanın, daha sonra Adana'da bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.