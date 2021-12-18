Üye Girişi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

18.12.2021 11:51
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğini, başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğini, başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu.

Konuşmasında katılımcıları selamlayan Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla mama Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." dedi.

Zirvenin üçüncüsü vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de misafir etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, 2008'de İstanbul'da ve 2014'te Malabo'da gerçekleştirilen iki zirvenin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Erdoğan, salgın şartlarına rağmen zirvenin icrası için katkılarını esirgemeyen Afrika Birliği Komisyonu'na da teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kıtayı temsilen binlerce kilometre mesafe katedip toplantıya katılanlara şükranlarını sunan Erdoğan, yapılacak toplantı ve istişarelerin ülkeler için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Ortak tarihin izlerine kıtanın her köşesinde rastlanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü beşeri bağları bulunduğunu vurgulayarak, kıtanın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, kütüphaneler, hanlar ve limanların aradaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazıları olduğunu kaydetti.

Ortak tarihin izlerine Sudan'dan Libya'ya, Harar'dan Cape Town'a, Mogadişu'dan Timbuktu'ya kadar kıtanın her köşesinde rastlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dönemin işgalcilerine karşı yürüttüğümüz İstiklal Harbi'mizin de özgürlük mücadelelerinde Afrika halklarına cesaret ve ilham verdiğini biliyoruz. Bu müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerekse kıtanın içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak bu dönemde bile Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir. Başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtadaki özgürlük hareketlerini dönemin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir şekilde desteklemiştir."

"Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'in Türkiye'de Afrika yılı ilan edilerek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını dile getirerek, bir tarafta Afrikalı kardeşlerle yeniden kucaklaşırken diğer taraftan da iş birliğini eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde ilerletmeye çalıştıklarını anlattı.

Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afrika açılımıyla ivme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. İki kez düzenlediğimiz Türkiye Afrika Ortaklık Zirveleriyle ülkemizin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsu?n ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Bakınız burada ortak başarımızı göstermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorimu. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:49 Yargıtay'dan tüketiciyi rahatlatan karar: Sözleşmelerde yer alan haksız şartlar hükümsüzdür
11:44 Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?
11:40 Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı
11:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi
11:29 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi
11:25 Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu: Sandık geldiği anda döviz düşer
11:15 Denizin dibinde muhteşem anlar! Balıkların yaptığı hareket Türk profesörü mest etti
11:14 Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı! Eski F.Bahçeli Kruse ve Mardin kökenli Dilara Mardine evlendi
11:07 Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum
11:06 Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı
Hayırsız evlat evi yakınca, anne baba otomobilde yaşamaya başladı Hayırsız evlat evi yakınca, anne baba otomobilde yaşamaya başladı         
11:51
Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz? Yeni asgari ücretle ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı biliyor musunuz?         
11:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2011'de Somali'ye yaptığımız ziyaret, Afrika kıtasının kaderini değiştirdi         
11:39
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 11:57:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement