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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı

16.02.2022 13:13

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve tokalaşması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi ve tokalaşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona girişi ve tokalaşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi ve tokalaşması TBMM Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve tokalaşması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi ve tokalaşması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona girişi ve tokalaşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi ve tokalaşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona girişi ve tokalaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Kenan Yaşar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika
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