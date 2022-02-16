CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi ve tokalaşması
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salona girişi ve tokalaşması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın salona girişi ve tokalaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi ve tokalaşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona girişi ve tokalaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı - Son Dakika